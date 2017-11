No tuiteen cada pensamiento: Michelle Obama

La ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, recomendó a los jóvenes actuar con mesura a la hora de tuitear, ya que algunos mensajes en las redes sociales pueden ofender.

No sólo dices lo que tienes en mente. No tuitees cada pensamiento. La mayoría de tus primeros pensamientos no son dignos de la luz del día”, afirmó.

El miércoles, durante una conferencia para grupos juveniles, la exprimera dama dio ese consejo, el cual arrancó risas entre el público del evento, patrocinado por la Fundación Obama.

Pero, la exprimera dama aseguró que no estaba hablando de nadie en particular.

Eres la primera dama o el presidente, el comandante en jefe, y tienes esa voz. Tienes ese poder. Lo que viene con eso es la responsabilidad de saber que cada palabra que pronuncias tiene consecuencias”.

Añadió que cuando los jóvenes tuitean necesitan ponderar el contenido de su mensaje y cuidar la gramática y ortografía.

Obama también tuvo un mensaje para las votantes estadunidenses y les dijo:

Cualquier mujer que votó en contra de Hillary Clinton votó en contra de su propia voz.

Según las encuestas de salida de CNN después de las elecciones de 2016, una ligera mayoría de mujeres blancas, el 53 por ciento, votó por Trump.

Mientras que, un aplastante 94 por ciento de las afroamericanas apoyó a Clinton, al igual que el 68 por ciento de las latinas.

El uso apropiado de las redes por parte de Michelle ha sido ampliamente elogiado en el pasado, particularmente en la plataforma Vine, donde retoma las referencias de la cultura pop.

Después de la conferencia de la exprimera dama, el expresidente Barack Obama dio el discurso de clausura, afirmando que se sintió inspirado por lo que escuchó en el evento.

Entre otros ponentes estaban el príncipe Enrique de Inglaterra, el rapero Common y el escritor y dramaturgo Lin-Manuel Miranda.

Fuente: Excélsior