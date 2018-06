“No me importa”: Melania Trump luce una polémica chaqueta en su visita a los niños en la frontera

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, fue fotografiada este jueves con una chaqueta que ha levantado polémica mientras abordaba el avión que debía llevarla de Maryland a Texas para visitar la frontera entre México y EE.UU., donde actualmente están retenidos hijos de inmigrantes.

La controvertida chaqueta llevaba impreso en la espalda el mensaje: ‘Realmente no me importa. ¿Y a usted?’. Si bien la esposa del presidente estadounidense vestía la prenda cuando subió al avión en la Base Aérea Andrews, al aterrizar en Texas no lucía ya el atuendo.

La jefa del servicio de prensa de la primera dama, Stephanie Grisham, ha afirmado a los periodistas que la chaqueta de Melania no contenía ningún mensaje oculto. “Después de la importante visita de hoy a Texas, espero que los medios no decidan centrarse en su vestuario”, declaró.

Sin embargo, como era de esperar, la chaqueta, de la empresa española de confección Zara, ha generado una avalancha de reacciones en la Red.

“La peor Primera Dama de la historia”, publicó la periodista Erin Ryan en su cuenta de Twitter.

Fuente: RT Noticias