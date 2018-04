Nirav Modi, el “joyero de las estrellas” , es buscado por una estafa multimillonaria

Nirav Modi alcanzó en tiempo récord lo que muchos en su industria sólo sueñan con lograr tras décadas de incansable labor. Consagrado como el “joyero de las estrellas”, tras lograr que figuras de la talla de Kate Winslet y Naomi Watts luzcan sus diseños sobre la alfombra roja, Modi saltó a la fama, y sobre todo, logró amasar una considerable fortuna en unos pocos años al frente de la firma que lleva su nombre, gracias a ser asociado con los nombres más prestigiosos de Hollywood.

Pero fiel al refrán que asegura que no todo lo que brilla es oro, Modi es hoy buscado por la justicia tras ser acusado de estar involucrado en un esquema multimillonario de fraude bancario. Un banco estatal con base en la India denunció a los reguladores locales haber identificado transacciones fraudulentas ligadas a la cuenta el joyero por USD 1.8 mil millones.

Representantes de la India ahora acusan a Modi, su familia y miembros de su círculo más íntimo de asociados de construir un imperio, principalmente diamantero, gracias a casi USD 3 mil millones obtenidos de forma ilegal en gran parte por medio de préstamos de bancos bajo el paraguas del gobierno indio.

Su búsqueda a nivel internacional, luego de reportarse prófugo tras negar categóricamente todas las acusaciones, es un símbolo de un cambio de paradigma en el país asiático, donde los bancos gubernamentales profundamente endeudados están siendo cuestionados por los medios y la opinión pública.

Muchos ciudadanos indios están convencidos de que muchos de los titanes de industria que han logrado traspasar las fronteras del país lo han hecho gracias al dinero proveniente de los contribuyentes, repartido por los distintos bancos a un puñado de empresarios supuestamente intocables. El agravante de que la India sea el lugar de residencia de un tercio de las personas más pobres del planeta, no hace más que exacerbar el nivel de irritabilidad.

La investigación en curso ha denunciado nexos entre Modi y el Punjab National Bank, acusado de prestar al empresario de forma ilícita USD 1.8 mil millones provenientes de distintas sucursales de la institución bancaria. “Por cada Nariv Modi en este país, hay otros diez, confiados en que el gobierno no seguirá el protocolo estipulado para tomar las medidas necesarias”, aseguró Vineet Dhanda, un abogado especialista en el tema, en diálogo con el periódico The New York Times.

Los denunciantes han alertado sobre la facilidad que tuvo Modi, y tantos otros empresarios de su talla, para tener acceso a miles de millones de dólares de los bancos sin tener que presentar las garantías necesarias, mientras que humildes granjeros luchan por obtener prestamos bancarios de unos pocos cientos de dólares en la India.

El abogado de Modi asegura que todo se trata de un gran malentendido y niega que su cliente esté envuelto en un esquema de defraudación bancaria, además de haber compartido que la suma en disputa es mucho menor, de “sólo” USD 40 millones.

Nacido en el seno de una, relativamente modesta, familia diamantera en Antwerp, Bélgica, Modi era admirado por sus pares gracias a su meteórico ascenso dentro de la industria. Luego de abandonar la prestigiosa escuela de negocios Wharton, la misma a la que asistió el hoy presidente Trump, el empresario tomó el control del negocio familiar con base en Mumbai.

Tras abrir en 2015 su tienda insignia en la coqueta avenida Madison de Nueva York, a sólo unas pocas manzanas de distancia de firmas de la talla de Cartier y Tiffany & Co., Modi comenzó a “adornar” a las mujeres más bellas del mundo del entretenimiento. La mismísima Kate Winslet lució uno de sus collares de diamantes de 100 quilates para la entrega de los premios Oscar de 2016.

Su ostentoso estilo de vida comenzó a generar atención sobre su verdadero nivel de ingresos para poder costear lujosos modelos Rolls Royce y propiedades en la zona más codiciada de Mumbai, la capital de los multimillonarios tecnológicos de la India.

Muchos aseguran que su imagen de éxito económico fue construida gracias a los mencionados préstamos bancarios obtenidos bajo la simple promesa de que, eventualmente, sus ingresos lograrían superar a sus enormes deudas.

Luego de ser fotografiado junto al primer ministro Indio, Narendra Modi, en el foro económico de Davos del pasado mes de enero, el joyero – que no tiene relación familiar alguna con el mandatario – hoy se encuentra prófugo de la justicia.

Tras haber perdido prácticamente todos sus bienes, se cree que Modi habría escapado a Hong Kong, donde la justicia de la India espera la colaboración de los oficiales chinos para poder facilitar su arresto y extradición.

