Niño de 2 años es asesinado ‘en vivo’ en EEUU

Un vídeo muestra cómo un niño de 2 años es asesinado a tiros en el coche en el que iba acompañado de dos adultos en la ciudad estadounidense de Chicago.

Se trata de un ataque que fue capturado en vivo a través de un vídeo publicado en Facebook, siniestro que tuvo lugar el miércoles cuando el menor, acompañado de su tía y un hombre, paseaba en coche por la norteña ciudad con motivo del día de San Valentín, informa NBC News.

El niño de 2 años, identificado como Lavontay White, recibió un disparo en la cabeza y murió en un hospital. Las autoridades explicaron que un individuo empezó a disparar contra el vehículo: el menor iba en la parte trasera y su tía de 20 años, junto a su pareja, un hombre de 25, que también falleció, en la parte delantera.

La mujer, Breunna Devonte, que aparentemente fue la que grababa el paseo, según los reportes, se encontraba embarazada y sobrevivió a pesar de resultar herida en el estómago.



El vídeo muestra además imágenes en las que se aprecia cómo Devonte huía del vehículo gritando pidiendo ayuda. Al comienzo del documento gráfico, la mujer y su pareja iban cantando junto a Lavontay, cuando alrededor de tres minutos más tarde se oyen varios disparos.

Devonte corre por la calle y le pide a una vecina que la deje entrar. “Llama al 911. Ellos lo mataron (…) Tengo una bala en el estómago”, dice. “Por favor, por favor, no puedo respirar”, continúa. “Oh Dios mío, por favor, no, Señor, no puedo ir, no puedo ir.”, lamenta.

Conforme a las autoridades, el hombre era el objetivo del ataque. La policía dijo que continúa buscando al sospechoso del tiroteo que ha horrorizado a Chicago, una urbe azotada por una ola de violencia.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha escrito en Twitter que “enviará agentes” sí la ciudad no soluciona el problema.

Muchos creen que la carencia de una ley para restringir el porte de armas en el país es la principal causa de episodios violentos. La organización Gun Violence Archive (GVA) informa de que en 2016 se registró un total de 58.220 casos de violencia armada, en los que murieron 15.059 personas.

