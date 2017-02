Niña siria cuestiona a Donald Trump

Una niña de siete años que documentaba la guerra en Alepo cuestionó a través de su cuenta de Twitter al Presidente Donald Trump sobre las carencias que ha sufrido.

“¿Señor Trump alguna vez no ha tenido comida ni agua por 24 horas? Solo piense en los niños y refugiados de Siria”, le preguntó Bana Alabed al mandatario estadounidense con una pronunciación pausada. La menor tiene más de 320 mil seguidores en la red social y su video ha sido retiuteado diez mil veces.

my video to Trump. ” Mr @realdonaldtrump have u ever had no food & water for 24 hrs? Just think of refugees & the children of Syria.” pic.twitter.com/qbaZGp0MvB

— Bana Alabed (@AlabedBana) 1 de febrero de 2017