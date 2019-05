Nike cancela lanzamiento de tenis ante polémica con indígenas molas

Panamá.- El lanzamiento de los tenis con diseños molas fue cancelado por Nike ante el disgusto los pueblo originario de Panamá quienes presentaron una denuncia a la multinacional estadounidense por usar sus textiles artesanales conocidos como “mola”. Cabe mencionar que con este calzado se esperaba homenajear a Puerto Rico.

Nos disculpamos por la representación incorrecta del origen del diseño del (modelo) Nike Air Force 1 `Puerto Rico’

Declaró un portavoz de la multinacional en un correo electrónico enviado a The Associated Press el martes. “Por lo tanto, este producto ya no estará disponible”.

De acuerdo con reportes de prensa, la nueva zapatilla también estaba inspirada en un anfibio nativo de Puerto Rico e iba a ser lanzada a la venta en junio.

Información de AP