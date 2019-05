Nace la bebé más pequeña del mundo a la semana 23 de gestación

San Diego, EE.UU.– La niña más pequeña del mundo nació este miércoles con el nombre de Saybie, pesando tan sólo 245 gramos y aún así logrando sobrevivir.

Recientemente la bebé fue dada de alta pesando ya casi 2.3 kilogramos. Saybie nació a la semana 23 de gestación, esto a causa que la madre de la pequeña padeciera una preeclampsia.

Pero la recién nacida no fue dada de alta en pocas semanas, pues permaneció cinco meses bajo observación en la unidad de cuidados intensivos neonatales del centro médico Sharp Mary Birch Hospital for Women and Newborns.

El pronostico para la nacida más pequeña del mundo era de una hora de vida, sin embargo las apuestas no acertaron y Saybie logró sobrevivir y tomar peso.

Por: El Debate