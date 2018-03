Mueren en explosión en Siria 2 militares de coalición de EEUU

Dos militares de la llamada “coalición contra EIIL” liderada por Estados Unidos murieron y otros cinco resultaron heridos el jueves por la noche a causa del estallido de un artefacto explosivo en Siria, ha informado este viernes la coalición mediante un comunicado.

“Dos efectivos murieron y otros cinco resultaron heridos por un artefacto explosivo el 29 de marzo en Siria”, indica la nota, publicada en la cuenta de Twitter de Ryan Dillon, portavoz de la “coalición contra EIIL (Daesh, en árabe)” que sufre así sus primeras bajas de 2018 en Siria.

El comunicado no precisa el lugar del incidente, pero el diario estadounidense The Washington Post observa que el anuncio ha tenido lugar horas después de que un responsable sirio informara de la explosión de una bomba colocada al lado de una carretera en la ciudad de Manbij, en el noroeste de Siria, no muy lejos de la frontera con Turquía.

La bomba explotó, conforme a las explicaciones de Mohamad Abu Adel, comandante del Consejo Militar de Manbij —que forma parte de las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), apoyadas por EE.UU.—, antes de medianoche a cientos de metros de las instalaciones de la localidad siria en las que se halla el Consejo.

Según la “coalición”, los heridos recibieron atención médica inmediata y están siendo evacuados para proseguir el tratamiento. Las identidades de los fallecidos se divulgarán a discreción de las autoridades nacionales pertinentes.

El portavoz Dillon añade que se están llevando a cabo investigaciones sobre lo ocurrido para identificar al individuo o grupo que estuvo detrás de la explosión.

Sobre la ciudad de Manbij pende la amenaza de la operación del Ejército turco en las zonas del norte de Siria controladas por las milicias kurdas sirias apoyadas por Washington. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció el 5 de marzo que la operación de Afrin (norte de Siria) se extenderá a Manbij y a todo el norte de Siria, hasta la frontera con Irak.

Ankara ya había advertido de la posibilidad de que las tropas estadounidenses desplegadas en las regiones donde tiene lugar la operación turca, bautizada ‘Rama de Olivo’, podrían sufrir bajas, por lo que ha exigido a Washington que las retire de las zonas controladas por las milicias kurdas del norte de Siria, si bien el Gobierno de Damasco exige la retirada de ambas fuerzas invasoras.

