Muere la persona de mayor edad en EEUU a los 114 años

Lessie Brown, una anciana de Ohio considerada lapersona de mayor edad en Estados Unidos, murió el martes a los 114 años, dijo uno de sus nietos.

Brown, que vivía con una de sus hijas, falleció en la casa ubicada en Cleveland Heights, de acuerdo con su nieto Ronald Wilson.

En 2013, Brown dijo que era la voluntad de Dios que ella hubiera vivido tanto tiempo. Otros en su familia atribuyeron su longevidad al hecho de que comía un camote casi todos los días hasta después de que cumplió 100 años.

“Oh, no lo sé. Muchos de ellos dicen que es porque comí muchos camotes, pero no creo que sea eso. No lo sé, la voluntad de Dios”, comentó a la televisora WJW cuando celebró su 109no cumpleaños.

Se casó unos cuatro años después y tuvo cinco hijos, tres mujeres y dos hombres. Su esposo, Robert Brown, falleció en 1991.

La anciana asistió a la Iglesia Bautista Emmanuel en Cleveland por más de 70 años.

Información de la agencia de Noticias AP.