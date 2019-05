Muere el divulgador de ciencia español Eduard Punset

Eduard Punset afirmaba con humor que no estaba demostrado que fuera a morirse. “¿Qué es la muerte? ¿Qué se muere cuando te mueres? Somos átomos en un 90%. Y los átomos son eternos. O sea, que yo probablemente no muera”, dijo en un programa de TV3 inspirándose en Lucrecio, el mismo autor clásico que reñía a aquellos que se indignaban con el hecho de tener que morir cuando vivieron casi muertos, desaprovechando la vida. Algo que no hizo Punset, a quien le preocupaba más la vida antes de la muerte que no si hay vida después de ella. Eduard Punset ha fallecido este miércoles tres una larga enfermedad, según ha comunicado su familia.

Punset ha sido uno de los divulgadores científicos más populares gracias al programa Redes que dirigió y presentó en La 2 durante 18 años, de 1996 a 2014. Era capaz de explicar la ciencia con rigor y pasión, y a la vez un toque de ironía. Punset entrevistó en Redesa prestigiosos científicos como los cosmólogos Lawrence Krauss, Leonard Susskind y Max Tegmark, los biólogos Richard Dawkins o Lynn Margulis o el etólogo Frans Waal sobre el origen del Universo y la vida, la evolución biológica, la naturaleza humana y animal o el destino del Homo sapiens, la Tierra y el cosmos.

El relato biográfico de Punset está lleno de giros impensables. Un licenciado en Derecho que termina siendo reconocido como un gran divulgador de la ciencia. Militante del PCE que debió exiliarse en 1958 y que en 1980 entró en el Gobierno de Adolfo Suárez como ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas. Un cargo que ejerció tras haber participado en el Gobierno catalán de Josep Tarradellas con la cartera de Economía y Finanzas. Una carrera política basada, entre otros méritos, en algo tan difícil, como explicaba este mismo miércoles Federico Mayor Zaragoza, como el despertar confianza, ser fiable, ver en él una persona incapaz de una traición y que estaba convencido de la necesidad de consenso porque hasta las bacterias funcionan en base al mismo.

