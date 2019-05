Mike Pompeo: “Huawei es un instrumento del gobierno chino”

Mike Pompeo mantuvo este miércoles la presión del gobierno norteamericano sobreHuawei Technologies Co Ltd HWT.UL, al asegurar que el gigante tecnológico chino recibe órdenes de Pekín.

“Huawei es un instrumento del gobierno chino”, manifestó el secretario de Estado norteamericano, en una entrevista con Fox Business Network. “Están profundamente conectados. Es algo difícil de entender para los estadounidenses”.

La compañía ha negado que sea controlada por el gobierno de Xi Jinping. Ren Zhengfei, director ejecutivo de la empresa, reiteró que no compartirán información secreta de sus usuarios.

“Decir que ellos no trabajan con el gobierno chino es una declaración falsa”, indicó Pompeo. “La ley china requiere que haga eso (…) El CEO de Huawei al menos en eso no le está diciendo la verdad al pueblo estadounidense, ni al mundo”, agregó.

Las declaraciones del secretario de Estado se dan en medio de la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China, luego de que el gobierno de Donald Trump incluyera a Huawei en una lista negra que afecta comercialmente al gigante informático, ya que lo limita para adquirir productos y servicios de empresas estadounidenses.

EEUU acusa a Huawei de ser un riesgo para la seguridad nacional (REUTERS/Dado Ruvic/ilustración/archivo)

El Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó esta restricción porque cree que la empresa está involucrada en actividades que pueden implicar riesgos para la seguridad nacional.

A raíz de ese decreto, las empresas estadounidenses están obligadas a cortar los vínculos comerciales con Huawei. Si bien el gobierno extendió el plazo para la implementación del bloqueo hasta agosto, las compañías ya comenzaron a desvincularse del gigante chino.

El caso más resonante fue el de Google. La compañía aclaró, desde la cuenta de Twitter de Android, que estaba “cumpliendo con las acciones del Gobierno de Estados Unidos”. En concreto, esto quiere decir que los futuros smartphones de Huawei no tendrán acceso a Android (salvo a la versión de código abierto que está disponible para todo público) ni a los productos del ecosistema de Google como Maps, YouTube y Gmail, entre otros.

Los mismos pasos siguieron empresas como Intel, Qualcomm, Intel, Broadcom, Xilinx y Microsoft. La lista sigue y va más allá de los límites de Estados Unidos. La empresa ARM también anunció que dejará de comerciar con Huawei.

Crece la guerra comercial entre EEUU y China

El gobierno de los Estados Unidos cree que utilizar equipos o infraestructura de Huawei supone un riesgo para la seguridad del país. En el decreto presidencial firmado el 15 de mayo que da origen a las limitaciones comerciales se menciona que esta decisión busca proteger al país de un posible espionaje económico e industrial.

El gigante chino, por su parte, se defiende de estas acusaciones diciendo que aún no se encontró ninguna prueba concreta que avale estas teorías. Lo cierto es que el solo hecho de que se desplieguen redes de esta compañía para el Gobierno de Estados Unidos supone un riesgo.

Huawei lleva años trabajando en el 5G. Sus principales competidores en este rubro son Nokia y Ericsson. Estados Unidos no quiere dejar librada las redes al país asiático: dice que no es seguro. Por otra parte, quien domine las telecomunicaciones tendrá un gran poder económico y político. No es algo menor. La red de quinta generación permitirá lograr velocidades hasta 100 veces superiores a las que ofrece el 4G.

