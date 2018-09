Medios encubren crisis económica y social de Argentina

No veo, no oigo, no hablo, como los tres monitos: Si uno lee sólo la prensa argentina oficialista, en el país austral no pasa nada, fuera del encarcelamiento de los miembros del gobierno kirchnerista que serían todos, sin excepción alguna, rateros insaciables.

Clarín, por ejemplo, comunica que un juez envió al Congreso el pedido de desafuero y de detención de la ex presidente Cristina Fernández y La Nación sostiene que era la jefa de una asociación para delinquir.

Sobre las permanentes movilizaciones por la inflación y contra los despidos masivos ninguno de esos medios ve nada, escucha nada, ni dice nada.

El alza del dólar- hoy a 40.50 pesos por dólar-, que provoca más inflación y lleva a nuevas devaluaciones para beneficiar a unos pocos, tampoco inmuta a esos periódicos.

Clarín, cuando mucho y para alejar el fantasma del estallido social de 2001 provocado por la dolarización de la economía, trata de disminuir la gravedad de lo dicho por el principal asesor de Trump, John Bolton, que propuso la convertibilidad en Argentina anclando el peso al dólar, y dice que es sólo una opinión personal de un extremista.

Pero Página 12 levanta una punta del velo e informa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) no entregará 2916 millones de dólares a Argentina si no se firma un nuevo acuerdo y reporta que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (que asegura el pago de jubilaciones y pensiones y que el gobierno quiere privatizar) perdió este año el 29 por ciento de sus haberes a causa de la crisis financiera y que pende la amenaza de recortes de las magras jubilaciones y hasta de su congelamiento.

En otro orden de cosas, Página 12 nos dice que en plena huelga nacional de docentes el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, creyó conveniente organizar un homenaje al maestro socialista Alfredo Bravo, sindicalista y creador de la Comisión por los Derechos Humanos pero tuvo que suspender el acto porque todos consideraron que era una afrenta a Bravo, ocuparon el local y organizaron una protesta masiva.

De Pasadita

Varias I: El venezolano Últimas Noticias informa que el gobierno controlará a los colegios particulares para evitar nuevos aumentos y destaca el retorno a Venezuela de 76 jóvenes que formaron parte de los 2.3 millones de ciudadanos que emigraron a los países vecinos.

El Universal, por su parte, reporta que el turismo en la isla Margarita se redujo al 10 por ciento en los últimos seis años, comunica que el precio del barril de petróleo aumentó 12 centavos y está en 69.71 dólares y que la cotización del dólar es bolívares soberanos (el salario mínimo es 1 800 b.s.).

Varias II: La Folha de Sao Paulo y O Estado de Sao Paulo informan que una encuesta preelectoral da el 26 por ciento de expectativa de voto a Jair Bolsonaro, de extrema derecha, y 13 al reemplazante de Lula, Haddad.

El uruguayo El País refleja en cambio la importancia del contrabando fronterizo al informar que, por la devaluación en Argentina, 35 por ciento de los habitantes de Paysandú compran en el país vecino.

Fuente: La Jornada