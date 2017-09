Mayoría de estadounidenses dice que Trump no es apto para gobernar

La mayoría de los estadounidenses cree que Donald Trump no es apto para ser presidente y asegura que debería dejar de tuitear, según un sondeo.

De acuerdo a una encuesta elaborada por Quinnipiac University Poll, y publicada este miércoles, el 36 % de los votantes de Estados Unidos aprueba la gestión del mandatario estadounidense, Donald Trump, mientras el 56 % considera que no debería estar al frente del Gobierno.

“Con un nivel de aprobación congelado en 30 %, su carácter y su criterio cuestionados, el presidente Donald Trump debe confrontar la dura realidad de que la mayoría de los votantes estadounidenses sienten que no es apto para ocupar el más alto cargo del país”, asegura Tim Malloy, director asistente de Quinnipiac University Poll.

De igual modo, el resultado del sondeo, llevado a cabo entre el 21 y el 26 de septiembre, ha revelado que los estadounidenses están profundamente divididos según su partido, su género y su raza a la hora de responder si Trump es adecuado para servir como presidente.

En primer lugar, el 94 % de los demócratas afirmó que el republicano Trump no es apto, mientras que un 5 % opinó lo contrario. En segundo lugar, los votantes blancos estuvieron divididos, con un 50 % diciendo que está capacitado y 48 % que no lo está. En cambio los ciudadanos negros consideraron de manera “abrumadora” que Trump no es apto: 94 % contra solo 4 %.

Por otra parte, la amplia mayoría, el 62 % de los que participaron en la encuesta a lo largo del país norteamericano (1412 personas), está de acuerdo en que Trump debería dejar a un lado a Twitter, mientras el 26 % cree que debería continuar “disparando” tuits.

Trump, quien llegó a la cima del poder en Estados Unidos propagando políticas controversiales y, algunas veces, discriminatorias, se ha visto bajo fuego de sus críticos por sus posturas y medidas.

En muchos casos dichas políticas, como la salida de EE.UU. del Acuerdo climático de París, no solo afectan negativamente a los ciudadanos estadounidenses sino que también afectan a la vida de todos los seres humanos y ponen en peligro el futuro de la Tierra.

Fuente: HispanTV