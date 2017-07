Mata a su hermana por conducir ebria y transmitir en vivo por Instagram

Una joven de 18 años fue detenida en California luego de provocar un mortal accidente automovilístico y transmitirlo en vivo a través de Instagram.

Obdulia Sanchez ingresó en la cárcel del condado de Merced como sospechosa de conducir ebria y de homicidio con vehículo tras el choque del viernes, en el que murió su hermana de 14 años, Jaqueline Sanchez, y otra niña de 14 años sufrió heridas graves.

Sanchez conducía el vehículo cuando este invadió el arcén a la derecha de una carretera, unos 190 kilómetros al sureste de San Francisco, según la Patrulla de Autopistas de California. Ella hizo un giro demasiado brusco tratando de corregir la trayectoria, de modo que el vehículo cruzó de carril, se estrelló contra una cerca de alambre y volcó en un campo.

Familiares confirmaron a KFSN-TV que Sánchez grabó un video antes, durante y después del accidente, y las imágenes se subieron a Instagram.

Durante la grabación se escucha a Obdulia decir “Jaqueline por favor despierta. Maté a mi hermana, ¿ok? Ahora iré a prisión de por vida. Amo a mi hermana… Esto es lo último que creí que nos pasaría”.

Maté a mi hermana, pero no me importa. Maté a mi hermana. Sé que ahora iré a prisión, pero no me importa. Lo siento, bebé”, agrega la joven en el video.

La Patrulla de Autopistas de California analizaba el video, el cual finaliza con la chica arrodillada al lado de su hermana, como parte de la investigación.

Nota de Excélsior