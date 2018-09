Marruecos prohíbe los matrimonios forzosos e impone multas por acoso sexual callejero

El Parlamento de Marruecos aprobó una ley que responde a las demandas históricas de mujeres de ese país por la igualdad de género: la prohibición de los matrimonios forzados y el acoso sexual, así como la imposición de multas y hasta 6 meses de cárcel para quienes acosen en las calles.

Impulsada por la ministra de Solidaridad, Mujer, Familia y Desarrollo Social, Bassima Hakkaoui, la ley prohíbe los actos de acoso sexual, agresión, explotación o maltrato de la mujer. La sanción específica al acoso consigna mensajes de texto, grabaciones o imágenes de carácter sexual con fines sexuales.

Quienes incurran en acoso callejero, a través de gestos, dichos u actos en espacios públicos se harán acreedores a una multa superior a los 19 mil pesos (900 euros) o hasta 6 meses de cárcel.

Pese al carácter histórico de la legislación, planteada originalmente en 2013, organizaciones civiles locales e internacionales han alertado sobre las lagunas de la misma, en el sentido de que no se recogen muchas definiciones generalizadas sobre la violencia contra la mujer y que no se establecen protocolos a seguir por parte de las autoridades en casos de agresión, debido a que, por ejemplo, no se cuenta con refugios para víctimas.

Por su parte, Human Rights Watch condenó que el ordenamiento no contemple la violación sexual por parte de maridos, al considerar que de esa forma se sigue contribuyendo al ejercicio de violencia dentro de los matrimonios.

Con información de El Mundo