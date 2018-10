Maradona, ¿candidato a vicepresidente en Argentina?

El exfutbolista argentino Diego Armando Maradona, actual entrenador de los Dorados de Sinaloa, un equipo de la Segunda División de la liga mexicana, manifestó en una entrevista con Clarín que le gustaría acompañar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un futuro proyecto político: “Yo iría en la fórmula con ella”, expresó.

En esa línea, reveló que el líder de la Revolución Cubana ya le había aconsejado anteriormente sobre su posible participación en la actividad: “A mí Fidel Castro me dijo que tenía que dedicarme a la política. Y yo iría con ella, con Cristina”, aseguró.

Asimismo, el ídolo criticó la actual gestión del mandatario de su país, Mauricio Macri. En efecto, consideró que “si Argentina no explotó todavía es porque Dios no quiere o porque el papa es argentino”. Al mismo tiempo, opinó que “la derecha es muy prepotente y muy compradora, te seduce con los dólares”.

Con ese tono, continuó: “No entiendo realmente cómo todavía estamos de pie los argentinos. Yo creo que esto es una hecatombe mundial. Este tipo —Macri— se cree que está dirigiendo un parque de diversiones, y hay familias que no tienen de qué reírse”.

“Se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve”

Antes de finalizar la conversación, el deportista recordado por haber ganado el Mundial de México en 1986, manifestó: “Veo a la gente sufrir, veo a la gente que no puede llegar a fin de mes. ¿Cuánto más van a robar? Nos están ‘choreando’, Macri puso a todos sus amigos”.

En esa línea, aumentó las críticas: “No les va a entrar la plata en el cajón, ni van a poder tener testaferros. Es algo que me llena de pena. Mis hermanas no pueden llegar a fin de mes, pero la luchan, trabajan. Y bueno, me da mucha bronca ver un país que era estable y de repente se derrumbó todo como quien tira un muñeco de nieve”.

Así las cosas, para concluir el reportaje, Maradona no se privó de opinar sobre geopolítica: “Los americanos —estadounidenses— quieren apoderarse de todo. Y encima les tocó ‘Chirolita’ —un popular muñeco similar a Donald Trump, que solía ser manipulado por un reconocido ventrílocuo argentino—. En cualquier momento pasa un misil por acá y quedamos fritos”.

Fuente: Rt