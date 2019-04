“Maduro sí, yanquis no”; activistas en EEUU siguen rechazo a Guaidó

Activistas estadounidenses que han tomado la embajada de Venezuela en EE.UU. reiteran su apoyo a Maduro ante la ocupación de la sede por Guaidó.

El grupo de activistas afirmó el sábado que continuará con su medida, iniciada hace dos semanas con el permiso del legítimo Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, para proteger la sede de la embajada de Venezuela en Washington (la capital estadounidense) de la ocupación de la representación de Juan Guaidó, el autoproclamado “presidente interino” del país caribeño.

A través de lemas en español como “Maduro sí, yanqui no” y “Diablos no Juan Guaidó”, los activistas que están viviendo en la sede diplomática se han organizado para limpiar las instalaciones y distribuir otras tareas logísticas.

De hecho, los colectivos sociales, aglutinados en Colectivos por la Paz (Collectives for Peace), grupo conformado por ‘Popular Resistance’ y ‘Code Pink’, ya solicitaron a través de las redes sociales apoyar la causa con su presencia en el edificio diplomático, a fin de “impedir que el Departamento de Estado de EE.UU. tome las instalaciones”.

.@luqmannation1 of @Blacks4Peace speaks on the intersection of struggles between black Americans and black and brown nations under the boot of US imperialism, such as Venezuela pic.twitter.com/pjHvhLD7xY

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) April 27, 2019