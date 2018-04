Maduro: papa Francisco calló la boca a la derecha y a la oligarquía

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha alabado las recientes declaraciones de la máxima autoridad de la iglesia católica, el papa Francisco, donde apostaba por soluciones pacíficas para la crisis venezolana, con lo que, según Maduro, ha conseguido callar la ‘boca de la oposición y la oligarquía’.

“El papa Francisco puso a la derecha en su lugar, porque condenó a aquellos que hablan contra Venezuela, aquellos que hacen campaña para que los venezolanos nos sintamos en tierra extranjera. No, el Papa le dijo no así no es, y abogó por soluciones pacíficas (…) Le calló la boca a la derecha y a la oligarquía”, ha indicado este martes Maduro en un acto en el estado venezolano Lara (oeste).

El mayor líder del Vaticano, en su mensaje de ‎Pascua antes de la tradicional bendición ‘urbi et orbi’, deseó el domingo que ‎Venezuela halle una una salida ‘justa, pacífica y humana’ a la crisis política que ‎atraviesa desde hace mucho tiempo.

El mandatario venezolano ha interpretado las palabras del pontífice argentino sobre Venezuela como un “bonito mensaje”, y señala que cuenta con el papa para “encaminar” al país bolivariano hacia “tiempos de prosperidad”.

“Sé que cuento con usted para encaminar nuestra patria hacia tiempos de gloria, de prosperidad, de justicia e igualdad”, agrega Maduro.

Los conflictos entre el Gobierno y la oposición de Venezuela siguen en curso, incluso esta última ha decidido boicotear las elecciones del próximo 20 de mayo, a pesar de que Maduro ha insistido en la necesidad de un diálogo entre ambas partes.

Fuente: HispanTV