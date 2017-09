Madres de familia discriminan a un niño con Asperger y celebran cuando logran cambiarlo de salón de clases

Madres de familia de un colegio privado en Argentina celebraron el cambio de salón de un niño que padece el síndrome de Asperger. Las mujeres amenazaron con dejar de enviar a sus hijos al plantel, en tanto el menor con esta patología continuara asistiendo a clase.

De acuerdo con el diario El País, las madres llevaban meses exigiendo a los directivos del colegio que el niño fuera expulsado del centro educativo. Debido a la presión, al cabo de unos meses los docentes accedieron a los reclamos cambiando de salón al pequeño.

Tras enterarse de la noticia, las mujeres celebraron en un grupo de Whatsapp con varias frases en las que agradecen la decisión del colegio, e incluso aseguran que de esta manera sus hijos podrían trabajar mejor.

“Que bueno para los chicos!! que puedan trabajar y estar tranquilos (sic)”, escribió una de las madres en el grupo, en tanto que otra expresó:”es hora de que se hagan valer los derechos del niño para 35 y no para 1 sólo!!!!!!!!(sic)”.

Las capturas de pantalla con los comentarios de las madres de familia han causado indignación en redes sociales, tras ser difundidas por la tía del niño discriminado, quien también denunció la situación a través de un mensaje.

“Gente, no vendo nada, sólo quiero comentarles lo que está pasando con mi sobrino. Él tiene síndrome de Asperger, es un dulce. Les cuento que las mamás de sus compañeritos hacían paro (no llevaban a sus hijos) supuestamente hasta que no lo sacaran de la escuela. Eso no pasó, pero lo cambiaron a otro cuarto grado”, escribió la tía del menor.

Fuente: Sin Embargo