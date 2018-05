¡“Made in China”, una amenaza seria para la seguridad de EEUU!

Un informe revela las preocupaciones del Departamento de Defensa de EE.UU. (Pentágono) sobre el papel peligrosamente importante que desempeñan los productos “Made in China” en el sector de defensa del país norteamericano, en particular ante un posible espionaje chino.

A pesar de las tensiones políticas, militares y comerciales entre Washington y Pekín, las empresas chinas o de propiedad china juegan un papel importante en la producción de defensa estadounidense, según el documento del Pentágono.

El informe señala que la mayoría de los motores cohete de combustible sólido en EE.UU. usan una sustancia llamada ‘Dechlorane’. No obstante, “no existe un proveedor nacional para este material, la única fuente es Occidental Chemical (OxyChem) en Bélgica”, advirtió el Pentágono en su documento elaborado en el año fiscal 2016.

El precursor para hacer Dechlorane proviene de China, según el informe, y el gigante asiático “ya no puede producir ese precursor, por lo que ahora no hay ninguna fuente para Dechlorane en el mundo”, se lee en un artículo publicado el sábado en la revista The National Interest.

Otro ejemplo sobre la gran dependencia del sector de defensa estadounidense a China es la electrónica avanzada. El 90 % de las placas de circuito impreso del mundo se fabrican en Asia y más de la mitad en China.

El Pentágono, además, está preocupado de que los productos electrónicos fabricados en China puedan estar infectados con virus que permitan a Pekín espiar o deshabilitar los productos militares, comerciales y de consumo de EE.UU.

Asimismo, la gran inversión de China en Estados Unidos impide que el país norteamericano tenga una industria militar independiente de Pekín.

