Los indignantes audios de “La Manada” tras la violación en San Fermín: “Esto no tiene límites”

Quillo, en verdad follarnos a una buena gorda entre los cinco en San Fermín sería apoteósico. Prefiero follarnos a una gorda entre cinco que a un pepino de tía solo”, aseguraba uno de los miembros en el grupo “La Manada” de Whatsapp. Las intenciones para la fiesta de San Fermín no podían estar más claras. Y lo lograron sin el consentimiento de la mujer, según dictaminó recientemente la Justicia española.

Los mensajes fueron revelados esta semana por la cadena Telecinco, días después de la polémica condena de 9 años de cárcel a cinco hombres por abuso y no por violación, y a casi dos años del hecho, ocurrido el 7 de julio de 2016.

“Vaya cómo lo estás pasando, churra. Esto no tiene límites. No lo tiene”, exclama uno de los participantes durante el acto. Incluso, le pidieron que hable para ser escuchada por los amigos que no pudieron viajar a Pamplona. “¡Un saludo a La Manada!”, le demandan. Ella llega a responder “Happy”, aunque el programa distorsionó su voz para proteger su identidad. Según alegó en el juicio, no opuso resistencia dada la superioridad numérica y física de los procesados, lo que le hizo entrar en shock y desear que todo terminara cuanto antes.

Tras el abuso, uno de los participantes le describe a otro lo que sucedió, con algún tono de preocupación por el comportamiento de José Ángel Prenda, señalado como líder del grupo.

“Quillo, parece que estoy viendo a El Prenda. Los notas ahí liados con la tía y él ahí metiendo mano por todos lados, con la cara que se le pone de calentón, que le da igual echar para un lado a un amigo por tal de meter mano él”, exclamó.

Posteriormente, se añade: “Cuando está así con una tía o algo que él ve que tiene posibilidades de follar, se pone súper salido ¿eh? Y súper asqueroso el cabrón. Es como un enfermo. Se le cambia hasta la cara, los ojos así todos abiertos. Parece que está viendo un expositor de pollos asados”.

Este martes, la coordinadora y vocera para asuntos de Acoso Sexual de ONU Mujeres, Purna Sen, calificó como “leve” la pena impuesta a los cinco integrantes de ese grupo: el ya nombrado Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza.

Sen consideró que la sentencia “subestima la gravedad de la violación” y mina la protección de los derechos de la mujer.

Fuente: Infobae