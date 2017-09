Los ‘cazadores de huracanes’ sobrevuelan Irma y echan un vistazo a su ojo

Un avión del 53.º Escuadrón de la Fuerza Área de Reserva de EE.UU., empleado en labores de reconocimiento del clima, ha sobrevolado el ojo del enorme huracán Irma mientras se desplazaba hacia territorio estadounidense. El escuadrón, conocido popularmente como ‘cazadores de huracanes’, se dedica al estudio y medición de parámetros como la presión atmosférica, la velocidad de los vientos y la temperatura del agua en el centro de huracanes para predecir su conducta.

En el video, publicado en la cuenta de Twitter de los ‘cazadores de huracanes’ se aprecia cómo uno de sus aviones, un WC-130J pilotado por el capitán Phil Blancher, sobrevoló este viernes el ojo del huracán Irma.

Irma ha perdido su fuerza este sábado, pasando a ser un huracán de categoría 3, mientras se aleja lentamente de Cuba rumbo a Florida, informa el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. Sus vientos máximos sostenidos alcanzan ahora los 205 kilómetros por hora, mientras se mantiene la alerta de marejadas ciclónicas muy peligrosas.

“Irma ha establecido el récord como el huracán más fuerte jamás formado en esa parte del Atlántico”, explicó al portal Military.com el meteorólogo del Reconocimiento aéreo del clima, Jonathan Brady, refiriéndose a la parte del Atlántico que no comprende el golfo de México y el Caribe.

Incredible view of #hurricaneirma from #ReserveCitizenAirmen Capt. Phil Blancher. @USAFReserve Hurricane Hunters will fly ‘til landfall. pic.twitter.com/Fi7ngJSjli

