Londres dice que ordenará ataques nucleares ‘de ser necesario’

El Reino Unido está dispuesto a ejecutar un ataque nuclear preventivo, si lo ve necesario, advierte el ministro de Defensa británico, Michael Fallon.

Según ha indicado este lunes Fallon en una entrevista concedida a la emisora local BBC 4 Radio, la primera ministra británica,Theresa May, ha manifestado su disposición a autorizar el lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales Trident en “circunstancias extremas”, incluso si Reino Unido mismo no fuera el atacado.

“En las circunstancias más extraordinarias, hemos dejado claro que no se puede descartar el uso de armas nucleares como un ataque preventivo”, ha señalado el ministro británico.

Sin embargo, Fallon no ha aclarado cuáles serían esas “circunstancias extraordinarias”, excusándose en que mencionarlas sería a favor de enemigo. “Es mejor no especificar ni describir por no dar comodidades a nuestros enemigos y hacer la disuasión menos creíble”, ha explicado.

El Trident, de fabricación estadounidense, es un misil balístico intercontinental diseñado para ser lanzado desde un submarino y tiene capacidad de llevar ojivas nucleares. Con un alcance de más de 11.000 kilómetros, constituye una parte fundamental de la fuerza nuclear de disuasión del Reino Unido y EE.UU.

Fallon, en otra parte de sus declaraciones ha cargado contra Jeremy Corbyn, líder opositor del Partido Laborista y candidato a Presidencia del Reino Unido, quien es partidario del desarme nuclear.

Corbyn “está en contra de la disuasión nuclear, detendría la construcción de submarinos que ya hemos comenzado a construir, no controlaría nuestras fronteras e incluso ha cuestionado nuestro despliegue en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”, ha reprochado el ministro de Defensa británico, para luego añadir que la victoria de los laboristas en el Reino Unido desataría “un caos muy peligroso”.

El pasado 18 de abril, la premier británica convocó de manera inesperada el adelanto de las elecciones de 2020 al próximo 8 de junio, bajo el argumento de que necesita fortalecer su posición ante las negociaciones del Brexit, término utilizado para hablar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

HispanTV