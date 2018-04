Legisladores critican ataque de Trump sin permiso de Congreso

“Al bombardear ilegalmente Siria, el presidente (Donald) Trump ha negado una vez más al pueblo estadounidense cualquier supervisión o rendición de cuentas en esta guerra interminable”, dijo la congresista republicana, Barbara Lee.

Enfatizó que es “el Congreso, no el Presidente”, el que tiene “el poder de autorizar la acción militar”.

By illegally bombing Syria, President Trump has once again denied the American people any oversight or accountability in this endless war. Congress, not the president, has the power to authorize military action. https://t.co/9P25HQ8zq6

Por su parte, el congresista Justin Amash señaló que estos ataques contra Siria “son inconstitucionales, ilegales y temerarios”.

Más temprano, 88 legisladores, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a Trump en la que insistieron que antes de atacar obtuviera la aprobación del Parlamento.

“Comprometer a nuestros militares en Siria cuando no existe una amenaza directa a los EE.UU. y sin una autorización previa del Congreso violaría la separación de poderes que está claramente delineada en la Constitución”, reza el texto, citado por HuffPost.

Pero hay quienes están de acuerdo con la medida, como el republicano Ralph Abraham, quien dijo que apoya totalmente el ataque de Trump. “Siria cometió atrocidades contra su propio pueblo y el régimen de (Bashar) Assad debe darse cuenta de que estas acciones no quedarán sin respuesta”, dijo.

“Estoy sumamente seguro de que los Estados Unidos y nuestros aliados han tomado la mejor decisión posible”, añadió en su comentario en Twitter.

I fully support President Trump’s retaliatory strike. Syria committed atrocities against its own people and the Assad regime must realize that these actions will not go unanswered. I am supremely confident that the US and our allies have made the best decision possible. #LA05

— Rep. Ralph Abraham (@RepAbraham) April 14, 2018