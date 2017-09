La tienda de juguetes más grande del mundo, Toys “R” Us, se acerca a la bancarrota

En un mundo donde la industria del entretenimiento permea casi todos los aspectos de la sociedad, y el coleccionismo ha encontrado una de sus épocas más fuertes en la historia reciente; noticias como la siguiente nos resultan un tanto contradictorias y tristes.

De acuerdo con reportes de Bloomberg, la tienda de juguetes, Toys “R” Us, está por declararse en bancarrota; de hecho, se espera que lo haga entre este lunes 18 de septiembre y el martes 19. Con lo que llegaría casi a su fin una larga historia en la industria juguetera de casi 70 años.

Los problemas de la cadena se extienden a hace unos 10 años, cuando adquirieron una deuda de 400 millones de dólares y comenzaron a cerrar varias de sus tiendas en Estados Unidos; además de perder terreno ante las tiendas virtuales, como eBay y Amazon.

Contrario a lo que puedan pensar, no es que la gente ya no esté comprando juguetes; es que ya no van a las jugueterías, optando mejor por la compra online en los sitios mencionados, o directamente a los productores como Hasbro, Mattel o Funko.

Fuente: SDP Noticias