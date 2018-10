La ópera está luto por la muerte de Montserrat Caballé

El mundo de la música llora hoy la muerte de la española Montserrat Caballé, una de las sopranos más importantes del mundo y una de las últimas grandes divas la ópera, fallecida a los 85 años.

Compañeros de profesión y teatros como el Royal Opera House de Londres, la Fenice de Venecia o el Teatro Real de Madrid destacaron la prolífica carrera de la cantante, quien murió en la madrugada de hoy en el hospital de Barcelona donde estaba ingresada por un problema de vesícula.

El tenor español José Carreras, con quien Caballé mantuvo una especial amistad, destacó la calidad de su voz, su color, técnica bucal y “sentido interpretativo“. “De todas las sopranos que he escuchado en vivo en el teatro, no he escuchado nunca a nadie cantar como Caballé“, dijo en una entrevista radiofónica.