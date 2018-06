La historia que hay tras la foto de la niña inmigrante que llora desconsoladamente

John Moore es el autor de la fotografía que se ha convertido en símbolo del sufrimiento causado por la actual política de “tolerancia cero” impuesta por la Administración Trump en materia de inmigración. La imagen muestra a una niña pequeña llorando, llena de angustia, mientras su madre es registrada por un guardia fronterizo estadounidense.

El portal Foto, perteneciente a la agencia Getty Images, de la cual Moore es corresponsal especial, ha publicado los comentarios del fotógrafo sobre su experiencia en la frontera sur de los EE.UU. el pasado 12 de Junio, día en que inmortalizó el llanto de la niña.

“Solicité [acceso a la zona] hace un par de semanas, debido a la nueva normativa de ‘tolerancia cero’ de la administración Trump en la inmigración fronteriza”, explica este ganador del Premio Pulitzer de fotografía. “Durante el transcurso de mi visita –continúa Moore–, fotografié a agentes persiguiendo inmigrantes a través de campos de caña de azúcar y observé inmigrantes cruzando desde México en balsa”.

A Honduran asylum seeker, 2, and her mother are taken into custody near the US-Mexico border. The Trump administration’s “zero tolerance” policy for undocumented immigrants calls for the separation of parents and children. #gettyimages #undocumented #gettyimagesnews pic.twitter.com/2tCmxDYlvd

