La Casa Blanca sienta bases para declarar estado de emergencia y empezar el muro

La Casa Blanca ha comenzado a sentar las bases para declarar el estado de emergencia a nivel nacional con la finalidad de ejecutar la construcción del muro en la frontera con México, una medida que —a pesar de poder desencadenar la oposición en el Congreso y en los tribunales— podría ayudar a terminar con el actual cierre de Gobierno, informó este jueves The Washington Post.

De acuerdo con este medio estadounidense dos personas con conocimiento de la materia —que hablaron bajo la condición de anonimato— revelaron que la Administración Trump estaría considerando destinar el dinero del presupuesto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. (USACE, por sus siglas en inglés), concretamente un proyecto de ley aprobado el año pasado en el Congreso que incluye 13.900 millones asignados —aunque no gastados— a proyectos de obras civiles, para plasmar la promesa electoral del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

Trump pidió al USACE que le informara sobre cuánto tiempo tomaría la firma de los contratos y sobre la posibilidad de comenzar la construcción del muro dentro de 45 días. Otra posible fuente de financiación serían los fondos no usados del presupuesto de construcción militar, que se traduce en miles de millones de dólares más.

El presidente estadounidense abandonó este miércoles una reunión urgente con los líderes demócratas Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, con objeto de discutir la financiación del muro en la frontera con México. Trump argumentó que se trataba de “una pérdida total de tiempo” y anunció la posibilidad de declarar el estado de emergencia si los demócratas no dan su brazo a torcer.

“Si no hacemos un trato en el Congreso lo más probable es que lo haga”, aseveró Trump en una entrevista a Fox News que se emitió este jueves y en la que hizo hincapié que la ley está a su favor. No obstante, el mandatario estadounidense no se atrevió a hablar de fechas en relación con esta medida.

Demócratas y republicanos ya se están preparando tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado ante la posibilidad de hacer efectiva la medida, respecto a la cual existe división de opiniones independientemente del partido.

El inquilino de la Casa Blanca realizó este jueves un viaje al estado de Texas con el fin de promover la construcción del muro fronterizo y así detener la inmigración ilegal. El mandatario se reunió con funcionarios federales, estatales y locales, así como con agentes de la Patrulla Fronteriza.

La visita se produjo el vigésimo día del cierre parcial del Gobierno, provocado por la demanda del presidente de que el Congreso apruebe un presupuesto de 5.700 millones de dólares para financiar su plan de Seguridad Fronteriza, que incluye la construcción del muro. Los demócratas, que tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, se niegan a hacerlo.

Fuente: RT