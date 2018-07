Justicia chilena podría llamar a declarar al Papa Francisco

Mediante un exhorto, la justicia chilena podría pedir la declaración del Papa Francisco sobre la destrucción de archivos de la Iglesia católica en este país para ocultar casos de abuso sexual, informaron este lunes fuentes judiciales.

El fiscal Emiliano Arias, quien indaga casos de abusos sexuales cometidos por religiosos chilenos en los últimos años, consideró la posibilidad de solicitar la declaración del pontífice, quien en una carta reciente a los obispos chilenos dio cuenta de la destrucción de documentos eclesiásticos.

Consultado por periodistas, Arias señaló que no ha descartado ninguna de esas diligencias, “pero las que voy a hacer no me gusta anunciarlas por la prensa”.

En estos días, apuntó, la justicia está abocada en determinar “qué en concreto y específico vamos a solicitar. En general los requerimientos penales internacionales se aceptan entre los Estados en la medida que sean específicos y concretos en lo que uno solicita”.

El secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, señaló a su vez que si el fiscal Arias “quiere conocer algunos procesos que están en posesión de la Santa Sede, tiene que hacerlo” por la vía de un exhorto internacional.

Puntualizó que el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, está dispuesto a colaborar en la investigación que realiza Arias, en la cual fue mencionado como eventual encubridor de algunos abusos sexuales.

Ramos enfatizó su “convicción de que el cardenal Ezzati no encubrió ningún delito”, y recordó que el arzobispo presentó su renuncia al Papa por tener más de 75 años de edad “y el Santo Padre verá cuándo la acepta”.

La Iglesia católica en Chile se encuentra sumida en una crisis luego de destaparse varios casos de abusos sexuales cometidos por más de una decena de sacerdotes contra menores de edad y jóvenes, lo que llevó a Francisco a reunirse con los obispos de este país, quienes le presentaron su renuncia.

Fuente: Excélsior