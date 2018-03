Irrumpe en discoteca con su auto tras ser corrido; hay 13 heridos

Un individuo que había sido expulsado de un club nocturno regresó con su automóvil y lo embistió contra el local, dejando heridas a por lo menos 13 personas, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió el sábado en Gravesend, a 48 kilómetros al sudeste de Londres, informó la policía, que descartó que se haya tratado de terrorismo.

El conductor, un joven de 21 años, fue arrestado.

En las redes sociales fueron publicadas fotos de un vehículo en la pista de baile del club nocturno Blake.

En Facebook, el club agradeció “las heroicas acciones de nuestro equipo y nuestros huéspedes, que detuvieron al individuo antes de que ocurrieran mayores daños”.

La policía dijo que por lo menos 13 personas sufrieron heridas, incluyendo fracturas, aunque ninguna reviste gravedad extrema.

Heard of the attack back home, a car drove into the Blake’s club! Hope all my peeps in Gravesend are safe #gravesend pic.twitter.com/xlwKWzyJee

— Yan (@YannisAcott) 18 de marzo de 2018