Irma suma 9 muertes; el ojo de huracán apunta a Miami

esidentes y turistas del sur de Florida comenzaron este miércoles la evacuación a la espera del huracán Irma, el mayor que se tiene registro en el Atlántico. Es que el ciclón cambio su trayectoria y ahora apunta directamente hacia Miami Beach.

El huracán Irma, el más poderoso del que se tenga registro en el Atlántico, tocó tierra el miércoles de madrugada en islas en el nordeste del Caribe y por la tarde en Puerto Rico, avanzando en dirección a República Dominicana, Haití y Cuba, antes de posiblemente dirigirse a Florida el fin de semana.

De categoría 5, azotó este miércoles a Puerto Rico con fuertes vientos de unos 170 kilómetros por hora, y registró su primera víctima en el territorio estadounidense. El ciclón, que entró a las 16:00, hora local (20:00 GMT), pasó sobre la isla de Culebra, en el sector oriental del país.

Son preocupantes los estragos que puede causar Irma a su paso por La Española (República Dominicana y Haití), especialmente en la segunda, donde se declaró alerta roja en todo el territorio, con centenares de familias aún en campamentos como consecuencia del huracán Matthew y unas 40.000 personas todavía desplazadas por el potente terremoto que destruyó parte de Haití en 2010 y que dejó unos 300.000 muertos.

Este miércoles, el ojo del huracán Irma inició su recorrido con su paso sobre Barbuda en torno a las 1:47 de madrugada (5.47 GMT), según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos. Más tarde, y después de varias horas de incomunicación con la isla, el premier Gastón Brown reportó que el huracán destruyó “el 90% de las construcciones en la isla de Barbuda”. El gobierno confirmó al menos un muerto por el paso del ciclón y anticipó que el costo de reparación será de no menos de USD 150 millones.

En Barbados, una joven promesa del surf murió al chocar contra un arrecife en aguas agitadas por el huracán.

Posteriormente, el fenómeno atravesó por la mañana las islas antillanas de San Bartolomé, donde permaneció más de una hora, y luego alcanzó St. Martin, según indicó el servicio de meteorología francés Météo France. “Se están dando en estos momentos impactos importantes en estas islas” caribeñas, subrayaron las autoridades. El mar “está golpeando con una extrema violencia” en las costas y hay una “gran sumersión de las zonas bajas del litoral”, agregó. Según autoridades locales, unas 7.000 personas en estas islas se han negado a refugiarse, pese a la activación de la alerta máxima.

En la parte francesa de la isla de St. Martin, el ciclón dejó un total de 6 personas fallecidas, informó este martes a la prensa Eric Maire, prefecto del departamento francés de Guadalupe. “La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, antes la fuerza del viento no les había permitido salir, no hemos podido, tampoco con los bomberos, explorar toda la isla”, dijeron voceros del Gobierno, advirtiendo que este balance no es definitivo.

La tormenta de categoría 5 mostraba vientos sostenidos máximos de 295 kilómetros por hora (185 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, que calificó el fenómeno como “potencialmente catastrófico” y con vientos que amenazan la vida.

Irma es el huracán más intenso formado en el Atlántico desde Allen, que en 1980 alcanzó vientos máximos sostenidos de 195 millas por hora.

El presidente Trump declaró la emergencia en la Florida y dos territorios de los Estados Unidos en el Caribe que el huracán Irma amenaza con golpear más adelante esta semana.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. Mientras, los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.

“Esto será algo sin precedentes”, dijo en conferencia de prensa la mañana del martes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anunció que solicitará al presidente Donald Trump que declare el estado de emergencia en la isla a fin de contar con los recursos para enfrentar eventuales desastres.

“Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf”, advirtió el gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp.

Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.

En República Dominicana, donde se espera que el huracán afecte gran parte del país el jueves, fueron suspendidos los vuelos a la isla de San Martín a partir del miércoles.

“Este huracán tiene el potencial de convertirse en un evento mayor para la costa este. También tiene el potencial de tensar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres y de otras dependencias gubernamentales al ocurrir poco después de Harvey”, dijo en un comunicado Evan Myers, jefe de operaciones de la compañía de información meteorológica AccuWeather.