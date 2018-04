Irán 400 elementos de la Guardia Nacional a California

El gobernador de California Jerry Brown ha acordado desplegar 400 elementos de la Guardia Nacional, a petición del presidente Donald Trump, pero indicó el miércoles que no se dirigirán a la frontera entre Estados Unidos con México y que no se encargarán de leyes migratorias. Lo anterior lo publicó la agencia de noticias Associated Press.

En una carta enviada al gobierno del presidente Trump, Brown dijo que los efectivos de California se enfocarán en la lucha contra el narcotráfico transnacional, contrabando de armas de fuego y tráfico humano.

El demócrata indicó que los elementos de California no ayudarán a construir un muro para “detener a las personas que escapan de la violencia y buscan una mejor vida”.

Trump quiere que se desplieguen hasta cuatro mil elementos a la frontera para combatir la inmigración ilegal y el tráfico de drogas.

Brown dijo que los miembros de la Guardia de California estarán desplegados en la frontera, en la costa y en otros lugares del estado.

La oficina del gobernador señaló que el despliegue se hará una vez que el Gobierno Federal lo apruebe.