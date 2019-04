India: Se suicidan 21 estudiantes tras reprobar un examen

En el estado indio de Telangana, ubicado en el centro de la India, 21 estudiantes se quitaron la vida desde el 18 de abril, cuando la Junta de Educación Intermedia anunció los resultados de un examen de acceso a la universidad, informa el periódico local India Today. Supuestamente, en algunos casos la causa de tantos exámenes reprobados sería un error técnico en el sistema de evaluación.

Entre los últimos casos de suicidios confirmados se encuentran un joven que se tiró debajo de un tren y una estudiante que se prendió fuego. Según la Policía local y los padres, los estudiantes estaban muy deprimidos tras de conocer los resultados del examen.

La ola de suicidios provocó protestas de padres y estudiantes. que sospechan que tantos malos resultados estuvieron provocados por un error a la hora de corregir las pruebas.

As many as 21 students have killed themselves since #Telangana Intermediate Examination results were announced. #ITVideo

