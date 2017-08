Huracán “Harvey” golpea a Texas

El ojo del huracán “Harvey” de categoria 4 se encuentra en las costas de Texas tras tocar tierra en las inmediaciones de Mesquite Bay, Texas con vientos que superan los 257 km/h.

Sus bandas nubosas alcanzan el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y se preven tormentas muy fuertes de 50 a 75 milímetros de agua.

Los vientos son muy fuertes con rachas superiores a 70 km/h en Nuevo León y Tamaulipas; así como un oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa norte de Tamaulipas.

Las recomendaciones son de extremar las medidas de seguridad entre la población en general en las zonas de los estados de México que son afectados por las lluvias, viento y oleaje.

Asimismo se las medidas de seguridad incluye la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad.

Lo último sobre el paso del huracán Harvey hacia la costa de Texas (todas las horas son locales):

19:40

Harvey pasó de no ser siquiera una tormenta tropical a un huracán de categoría 4 en 56 horas, un fortalecimiento increíblemente rápido para una tormenta.

Apenas el miércoles a las 10:00 de la mañana, el Centro Nacional de Huracanes informaba que Harvey -que había sido una tormenta tropical que desvanecida el 19 de agosto- había retomado fuerza como una depresión tropical, un escalón por debajo de la categoría de tormenta. Los vientos máximos sostenidos de Harvey eran de 56,3 kph (35 mph).

Para las 6:00 de la tarde del viernes, Harvey ya era un huracán de categoría 4 con fuertes vientos de 209 kph (130 mph) y amenazaba la costa de Texas como lo que es considerado uno de los huracanes más potentes en azotar Estados Unidos en casi 13 años.

19:10

Mientras el huracán Harvey se dirige a la costa de Texas, un funcionario de Corpus Christi dijo confiar en que el sistema de bombeo de la ciudad evitaría afectaciones en caso de que la tormenta inunde la zona centro detrás de la escollera.

Mark Van Vleck, asistente de director de obras públicas de la ciudad, señaló que las bombas cuentan con generadores de respaldo para casos de emergencia, y dijo que “hemos conectado la mayoría de las cosas que lo requieren a los generadores de emergencia. Ahora sólo nos ajustamos al plan”.

Su mayor preocupación es la posibilidad de que el viento derribe cables de electricidad y árboles, “y después de eso serán las fuertes lluvias”.

19:00

Algunos sitios en Texas y Louisiana ofrecen estancia con rebaja o gratuita para personas que fueron evacuadas por el huracán Harvey.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, abrió el viernes por la tarde los parques estatales a fin de que quienes abandonaron sus hogares a raíz del paso del huracán acampen sin costo. Varios parques de la costa y del sur de Texas han estado cerrados debido a Harvey, pero el departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas publicó en su portal en internet un mapa de sitios para acampar disponibles lejos de la ruta del huracán.

La Asociación de Dueños de Campamentos de Texas señaló que han identificado 12 zonas con lugar para los desplazados por el huracán y exhortó a la gente a revisar las páginas www.texascampgrounds.com y www.texascabinrentals.com en busca de sitios disponibles.

La compañía de alquiler de lugares para alojamiento Airbnb indicó que ha empezado a establecer relación de evacuados y trabajadores de asistencia para hospedaje a corto plazo y los anfitriones no perderían dinero como parte de su Programa de Respuesta a Desastres de su sitio web.

Rachas superiores a los 257 km/h provoca el huracán Harvey en costas de Texas.

La Oficina de Parques de Louisiana anunció el viernes que los desplazados pueden quedarse en cabañas o sitios de acampar en cualquiera de los ocho parques estatales del norte de Louisiana a mitad de precio. Las cabañas están disponibles en seis de esas zonas, y las áreas para acampar en los ocho.

18:05

El Centro Nacional de Huracanes informó que Harvey ha tomado fuerza de tormenta de categoría 4.

El Centro indicó que Harvey registra vientos máximos sostenidos de 209 kph (130 mph) mientras la poderosa tormenta agita la costa de Texas. Los meteorólogos la consideran una “tormenta potencialmente letal”.

La tormenta rápidamente se intensificó el jueves de una depresión tropical a un huracán de categoría 1, para luego crecer a tormenta de categoría 2 la mañana del viernes. Para el viernes por la tarde, se había tornado en una tormenta de categoría 3 antes de fortalecerse a categoría 4. Se prevé que toque tierra en Texas el viernes por la noche o a primeras horas del sábado.

La tormenta se halla a 72 kilómetros (45 millas) al este de Corpus Christi.

Fuente: RT Noticias