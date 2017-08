Houston apoya a migrantes afectados por ‘Harvey’

El alcalde de Houston, Sylvester Turner, tiene una prioridad: la seguridad de los residentes de la zona, sean legales o no.

Turner emitió este lunes por la mañana un mensaje claro a los inmigrantes indocumentados de Houston que podrían tener miedo de pedir ayuda tras “Harvey”, debido a su estatus legal.

No hay absolutamente ninguna razón por la cual nadie debería llamar (por ayuda). Yo y otros seremos los primeros en ponernos de pie contigo”, señaló a los periodistas, conforme a The Texas Tribune.

Si alguien pide y necesita ayuda y luego por alguna razón (alguien) trata de deportarlos, yo mismo los representaré”, añadió Turner, quien es abogado.

El alcalde respondió directamente a una pregunta sobre la ley SB4, legislación estatal que busca endurecer leyes migratorias y prohibir las jurisdicciones consideradas santuarios.

No me importa quién seas, no me importa cuál sea tu estatus. No quiero que corras el riesgo de perder tu vida o (la de) un miembro de la familia, porque te preocupa el SB4 o cualquier otra cosa “, insistió.

Según Univision, el gobernador Greg Abbott firmó la ley en mayo pasado y está programada para entrar en vigor el viernes próximo, pero la ley podría posponerse si un juez federal aprueba una orden esta semana en respuesta a demandas de varias ciudades y condados que impugnan su constitucionalidad.

El mensaje de Turner llega después de que las agencias de Aduanas y Protección de Aduanas (ICE por sus siglas en ingles) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicaron una declaración conjunta en la que informaban que no conducirían revisiones de inmigración en centros de evacuación, refugios o bancos de alimentos.

Fuente: Excélsior