Hinchas ingleses hacen saludo nazi en la ciudad rusa más golpeada en la II Guerra Mundial

Un video publicado en Twitter muestra a un grupo de fanáticos ingleses del fútbol cantando canciones nazis en Volgogrado, una de las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial.

En las imágenes, supuestamente grabadas después de que la selección de Inglaterra venció a Túnez por 2 a 1 en el Volgograd Arena este lunes, se ve a los hinchas haciendo saludos nazis mientras gritan ‘Sieg Heil’. La frase, que literalmente significa “viva la victoria” en alemán, fue utilizada por los partidarios de Adolfo Hitler como parte del infame saludo nazi con un brazo extendido. Además, los fanáticos cantaron canciones que glorifican al Tercer Reich.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en la Batalla de Stalingrado (antiguo nombre de Volgogrado) murieron casi dos millones de personas combatiendo contra las fuerzas nazis. Este año se cumplió el 75º aniversario de esa batalla, conocida como la más sangrienta de toda la guerra.

Los fanáticos en cuestión podrían ahora enfrentar un proceso penal por glorificar a los nazis, tanto en Rusia como en su país natal, el Reino Unido. Para el sistema de justicia penal ruso, las acciones destinadas a incitar al odio basado en la raza o la religión pueden castigarse con hasta cinco años de prisión. Según medios británicos, la Policía de ese país ya está trabajando con la Asociación de Fútbol para investigar el caso.

They’re on this video. Look for when they return to you. pic.twitter.com/0Ql3tpbLW4

— BzdyszekDzapadłowski (@BzdDzapadlowski) June 20, 2018