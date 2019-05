Hallan los restos de una pareja de reyes mayas en Guatemala

Un grupo de investigadores informó sobre el descubrimiento de los restos de una pareja de reyes mayas de hace casi 1500 años en la selva de Guatemala.

“Estamos bastante seguros de que es el rey porque encontramos un gran jarrón con el nombre de un rey muy importante de una ciudad cercana que controlaba esta”, declaró el arqueólogo Francisco Estrada-Belli.

El arqueólogo aseguró que los objetos encontrados solo pertenecían a los monarcas de la civilización de los mayas.

Además de los esqueletos de los reyes mayas, los investigadores hallaron el cráneo de un niño, que aparentemente fue sacrificado, y una gran cantidad de objetos valiosos que sugieren el estatus de las personas de la tumba.

El reciente hallazgo demuestra que la civilización maya era aún mucho más compleja e interconectada de lo que se suponía.

The discovery of a Holmul king and queen as seen in @NatGeoChannel Lost Treasures of the Maya. Read about it in the 2018 excavation report. Many thanks to @pacunam, @McdGuate @ncalm_uh @MARI_Tulane, and the Holmul team. https://t.co/ZTgFbgp2GR pic.twitter.com/ceiSMFHZDN

— Francisco Estrada-Belli (@F_EstradaBelli) March 26, 2019