Hallan en Perú restos de un ritual de sacrificio humano milenario

Expertos japoneses y peruanos hallan en el norte de Perú restos óseos, de más de 1000 años de antigüedad, que al parecer fueron parte de un sacrificio humano.

Según ha informado una radio local, este descubrimiento se produjo en el Santuario Histórico del Bosque Pomac, en la región de Lambayeque, norte de Perú.

Los investigadores presumen que los nueve individuos, todos hombres y con edades entre 25 y 30 años, fueron lanzados a una fosa de más de cinco metros de profundidad -donde se encontraron los vestigios- como parte de un ritual de la cultura Lambayeque (también conocida como Sican).

“Algunos (cuerpos) están completos, otros no. No tienen signos de tratamiento como en las tumbas. Son cuerpos sacrificados”, aseguró Go Matsumoto, arqueólogo de la Universidad de Yamagata (Japón) y uno de los líderes de la excavación.

En una segunda zona investigada, el equipo encontró ruinas de un taller de orfebrería y una tumba que, se cree, debió ser de un joven maestro orfebre, posiblemente miembro de élite de la cultura Sican. El recinto funerario estaba rodeado de más de una decena de piezas de cerámica (huacos).

En ambos sectores se logró desenterrar, además, vasijas, cuchillos ceremoniales (tumis) y otros valiosos objetos.

En las labores arqueológicas, que cuentan con apoyo financiero del Gobierno de Japón, participaron al menos 19 personas, entre especialistas y obreros. La primera etapa de excavaciones culminó este 28 de septiembre, y las investigaciones se reanudarán en enero del próximo año.

Fuente: HispanTV