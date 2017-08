Grupos de extrema derecha en EU; los fieles a Trump

La directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (Aclu) en la región fronteriza de California, Norma Chávez, se encontró de pronto con la necesidad de explicar el sentido básico de la primera enmienda constitucional, que garantiza la libre expresión, para definir que golpear con palos y macanas, rociar con gas pimienta y usar puños y patadas contra quienes opinen diferente no es precisamente ejercer un

derecho constitucional.

La primera enmienda no protege a las personas que incitan o participan en la violencia”, declaró Chávez

Dijo que “si los supremacistas blancos marchan por nuestras ciudades armados hasta los dientes y con la intención de dañar a la gente, no se dedican a actividades protegidas por la Constitución de Estados Unidos”.

Este tipo de aclaración fue necesaria que se repitiera una y otra vez a lo largo de esta semana, ante lo que parece ser una ofensiva orquestada por los grupos extremistas blancos para promover movilización y descontento.

La llamada alternativa de la derecha, o Alt-Right tenía presencia en el país, pero su reclutamiento creció con la campaña y luego la Presidencia de Donald Trump, quien no ha tenido reservas para expresar su simpatía con ese movimiento.

La extrema derecha estadunidense basa su movimiento en dos ideas: que debe haber una cultura predominantemente si no exclusivamente de raza blanca en Estados Unidos y que los que están a favor de esa idea tienen el derecho a expresar su opinión.

¿Qué tienen que hacer los p mexicanos y todos los otros p homosexuales que vienen a aprovechase de los programas de bienestar social, los muy hijos de p homosexuales?”, dijo en California un ciudadano estadunidense simpatizante con la extrema derecha.

Según Steve Urbanz, en Estados Unidos se celebra el 5 de mayo, pero no fechas de la cultura blanca, pero no fechas de triunfos de las fuerzas esclavistas en la guerra civil estadunidense y reta a quien preguntó que mencione alguna de esas fechas, para demostrar que “los p mexicanos, los p filipinos, los p de los musulmanes ignorantes no saben por qué están aquí, los hijos de p”.

Al responder a una última pregunta antes de marcharse notablemente molesto, dijo que a las manifestaciones de la extrema derecha los manifestantes tienen que ir armados “porque vamos a defender nuestro derecho constitucional de expresión; cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta de que nos quieren coartar nuestros p derechos constitucionales y no lo vamos a permitir”.

Pareciera un hombre aislado por su manera de pensar, pero las acciones del fin de semana anterior demostraron que se trata de un movimiento bien organizado con una intención bien definida por ganar espacios. La noche del viernes 11 de agosto miles de derechistas marcharon con antorchas, todos implecables en vestir y peinado, algunos con mochilas de hombro, y en una marcha uniforme, lo que dio la impresión de disciplina, pero con integrantes que desfogaron expresiones de ira y agresividad.

Al día siguiente cientos de ellos con palos, macanas, escudos recortados o tipo antimotines, con cascos incluidos algunos nazis, y con botes de gas en aerosol y máscaras de buceo agredieron a docenas.

Un grupo de manifestantes con armas de fuego hizo las veces de seguridad de la manifestación.

La mayor provocación fue la embestida con un vehículo a una concentración de contra manifestantes que dejó varios heridos y mató a una joven de 32 años de edad, Heather Heyer.

Mientras tanto, otros grupos menos numerosos, pero igualmente armados marchaban por distintos rumbos en el mismo poblado de Charlottesville, en el estado de Virginia, para obligar a que las autoridades dividieran sus fuerzas.

El gobierno de Virginia declaró que las fuerzas del orden permanecieron sin intervenir en el enfrentamiento porque los derechistas sobrepasaban a los agentes en número y en armamento.

Al día siguiente el portal de Alt Right, The Daily Stormer, insultó a la joven que había muerto e instó a sus lectores a que fueran a su funeral a protestar.

Mientras, el Presidente primero se negó a declarar en contra de los agresores, luego declaró, pero después en conferencia culpó por igual a agresores y a agredidos, y dijo que entre los extremistas blancos había “algunas finas personas”, la coalición extremista anunció otras nueve marchas para los próximos días.

Según Trump, habría una alternativa de izquierda,o Alt-Left, que sería una contrafuerza a la coalición de Alt Right. El problema ahora es que hay 917 grupos llamados de odio en el país, de acuerdo con el Reporte de Inteligencia del Centro Sureño de Defensa de la Pobreza, una organización especializada en agrupaciones extremistas.

La mayoría de los grupos está en California y también en el cinturón del óxido o Rust Belt, que abarca el Medio Oeste y los estados centrales del Atlántico, todos ellos con una economía estancada.

Mientras, por ejemplo, todos los comandantes en jefe de marines, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Ejército y Armada emitieron mensajes simultáneos para confirmar que se oponen a cualquier idea de nazismo o presunta supremacía blanca, la coalición que se conformó entre saludos nazis con la llegada de Trump al poder incluye una amplia variedad de corrientes.

LOS GRUPOS

Los neonazis son los miembros del Movimiento Nacional Socialista, que se basa en la filosofía del nacional socialismo de Adolfo Hitler y al mismo tiempo son una forma renovada del Partido Nazi Estadunidense.

El Ku Klux Klan o KKK o simplemente el Klan, es una continuación desde el siglo antepasado, cuando grupos de blancos linchaban esclavos y a quienes se oponían al esclavismo, con una presunta filosofía de selección divina, en la que los blancos eran los elegidos.

Los supremacistas blancos suponen, en síntesis, que el tono más claro en la piel, y preferentemente con ascendencia europea, equivaldría a superioridad física y de capacidades cognitivas.

Todas las corrientes coinciden en apoyar al Presidente de la potencia norteamericana; todos dicen exigir su derecho constitucional a expresarse libremente.

LA ZONA QUE LO HIZO PRESIDENTE

Muchos de estos grupos tienen sedes y miembros de la región económica identificada como el viejo cinturón de óxido o Rust Belt, que abarca el Medio Oeste y los estados centrales del Atlántico (Misuri, Ohio, Michigan, Indiana y porciones de otros).

La economía de éstos se estancó por las recesiones y creció un descontento, sobre todo entre estos grupos supremacistas, que aprovechó el ahora presidente estadunidense, Donald Trump, durante su campaña, lo que le llevó a la victoria frente a la demócrata Hillary Clinton en las elecciones del pasado noviembre.

En Ohio, por ejemplo, donde la población blanca presenta altos índices de desempleo, se espera que Trump materialice sus promesas económicas de campaña.

