GM, Toyota, Volkswagen y Ford instan a Trump a mantenerse en TLCAN

Una nueva coalición de grandes fabricantes, proveedores y concesionarios de autos instó el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que no se retire del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), informó la Agencia Reuters.

Las asociaciones comerciales que representan a General Motors Co, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Hyundai Motor Co, Ford Motor Co y casi todas las grandes automotrices, forman parte de la coalición denominada “Driving American Jobs”.

Entre otras medidas, respaldan una campaña publicitaria para convencer a la Casa Blanca y a los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automovilístico estadunidense.

Trump ha amenazado con abandonar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que es vital para los fabricantes de autos, que tienen cadenas de producción y suministro repartidas entre los tres países.

En la ronda más reciente de conversaciones para renegociar el TLCAN, celebrada la semana pasada, Trump propuso cambios a las normas de origen para los autos, usadas para determinar qué cantidad de un vehículo está fabricada en un lugar determinado. Las normas propuestas fueron consideradas insostenibles por las automotrices, además de por México y Canadá.

La industria automotriz se une así a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grandes grupos empresariales que se han expresado públicamente en las últimas semanas contra los intentos de Trump por cambiar el acuerdo, que en su opinión es perjudicial para el empleo estadunidense.

La coalición, que incluye a la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos y a la Asociación Internacional Estadunidense de Concesionarios de Automóviles, asegura que poner fin al TLCAN, que abarca 1.2 billones de dólares de comercio anual entre los tres países, pondría en riesgo los empleos del sector automotriz en Estados Unidos.

“Necesitamos que les digan a sus funcionarios electos que uno no cambia las reglas en medio del juego. Con el TLCAN estamos ganando”, señaló el grupo en su sitio web.