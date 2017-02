Gastó hijo de Trump 100,000 dólares de contribuyentes

Eric Trump en el restaurante ‘La Huella’ en Punta del Este, publicó el diario LaTribuna.

“El viaje a Uruguay muestra que el Gobierno está inevitablemente involucrado con la compañía Trump como resultado de la negativa del presidente a liquidar sus activos”.

Eric Trump, de 32 años, viajó a principios de enero y por tres días a Punta del Este, donde hace años se está construyendo una Torre Trump, para promocionar la marca y reunirse con compradores, la mayoría argentinos.

Players confirmed for Davis Cup tie

He has been a great servant of Indian tennis and has carved out many sensational victories in India’s Davis Cup history. The idea was to play one of them (Saketh, Yuki Bhambri or Ramkumar Ramanathan) with Paes in the doubles.

Señaló el medio referido que un portavoz de Eric Trump declinó ser entrevistado y no proporcionó respuestas a una serie de preguntas de The Washington Post sobre ese viaje.

Según el artículo, la estadía del joven Trump fue breve: solamente se quedó dos noches.

La factura de las habitaciones de hotel del Servicio Secreto en Uruguay totalizó en 88 mil 320 dólares.