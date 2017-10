“Fusilan” a Trump por pésame a viuda de soldado: “sabía a lo que se metió”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enzarzó hoy con una congresista demócrata que asegura haber escuchado al mandatario decir a la viuda de un militar muerto en una emboscada en Níger que su marido “sabía a lo que se había unido”, informó la Agencia EFE.

La congresista demócrata por Florida Frederica Wilson “fabricó totalmente lo que yo dije a la mujer de un soldado que murió en acción (y tengo pruebas)”, declaró Trump en su cuenta personal de Twitter.

Wilson, por su parte, comentó a la cadena CNN que ella tiene pruebas también, al calificar a Trump de “hombre enfermo” y relatar que la viuda del sargento David T. Johnson “rompió a llorar” tras su conversación telefónica con el presidente porque él “ni siquiera sabía” el nombre de su marido.

Los restos mortales de Johnson, uno de los cuatro militares estadunidenses que murieron en una emboscada en Níger a comienzos de mes, fueron recibidos este martes con honores en el Aeropuerto Internacional de Miami por autoridades, su viuda, Myeshia Johnson, y otros familiares.

Wilson asegura que ella estaba ayer junto a la viuda de Johnson cuando recibió la llamada de Trump y pudo escuchar parte de la conversación.

“Básicamente él (Trump) dijo, ‘bueno, supongo que él (Johnson) sabía a lo que se había unido, pero aún así duele'”, reveló Wilson en la noche del martes en una entrevista con CNN.

Esta nueva polémica se suma al estupor causado por unas declaraciones de Trump en las que sugirió que sus predecesores en la Casa Blanca no se comportaron debidamente con los familiares de miembros de las Fuerzas Armadas del país muertos en combate.

En una conferencia de prensa inesperada que ofreció este lunes desde la Casa Blanca, a Trump le preguntaron sobre por qué no había hablado públicamente todavía de la muerte de cuatro miembros de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en la mencionada emboscada en Níger.

“Si miran al presidente (Barack) Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no hicieron llamadas, muchos de ellos no hicieron llamadas (a los familiares de los fallecidos)”, respondió Trump.

Al ser cuestionado por un periodista sobre esa afirmación falsa, Trump pareció rectificar, aunque no del todo.

“Creo que el presidente Obama lo hizo (llamar) algunas veces, y quizá otras veces no. No lo sé. Es lo que me han dicho (…) Otros presidentes no llamaron, escribieron cartas. Y algunos presidentes no hicieron nada”, argumentó Trump.

Ante la oleada de críticas, Trump se defendió ayer con un ejemplo concreto que concierne a su jefe de gabinete, el general John Kelly, uno de cuyos hijos murió mientras servía en Afganistán en 2010.

“Pueden preguntar al general Kelly si recibió una llamada de Obama. Pueden preguntar a otra gente. Yo no sé cuál era la política de Obama. Yo escribo cartas y también llamo”, afirmó Trump en una entrevista de radio con Fox News.