Francia: Acosador golpea a joven luego de que ella le contestara

Como bien sabes, el acoso callejero es una forma de acoso sexual que consiste en comentarios indeseados y hasta tocamientos por parte de desconocidos. Por lo general las víctimas suelen ser mujeres jóvenes.

Si eres mujer seguramente en más de una ocasión te ha tocado vivirlo en carne propia, ya sea en la calle o el transporte público.

Estas agobiantes acciones han provocado que las féminas sientan temor de caminar solas.

Pese a que un acto claro de violencia, algunos hombres no lo ven así, pues asumen que no está mal y hasta las culpan por vestirse ‘de forma provocativa’.

Recientemente se dio a conocer en redes un video que muestra un claro ejemplo de esto. No ocurrió en México sino en París y la afectada fue Marie Laguerre de 22 años.

De acuerdo con un relato dado por ella a The Local, el hombre la siguió varias calles haciéndole ruidos, comentarios impropios y movimientos de lengua de ‘una manera humillante’.

Aunque esto por si sólo ya es un acto indignante, el hecho no se quedó ahí, pues en un momento dado la joven se hartó de las majaderías y decidió encararlo frente a la terraza de un restaurante.

Le contesté de forma abrupta que se callara, lo cual provocó su furia, no le gustó y decidió arrojarme un cenicero, luego me siguió y me golpeó en la cara, a la luz del día, frente a docenas de testigos”, contó.

El video grabado por la cámara de seguridad del café frente al cual ocurrieron los hechos fue compartido por Marie en su cuenta de Facebook.

El acoso ocurre diario. Estos hombres creen que tienen permitido todo en la calle, es inadmisible. Es hora de que este tipo de comportamientos se detengan”, señaló.

Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y no podemos callar”.

La joven ha interpuesto una denuncia contra el agresor, informan los medios locales.

