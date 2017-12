Fanáticos de Mario Kart podrán realizar karting en calles de Japón mientras usen cinturón de seguridad

El ministerio de transporte en Tokio, Japón declaró, este jueves, que fanáticos del videojuego Mario Kart podrán seguir haciendo karting en las calles de la cuidad, sólo con el uso del cinturón de seguridad.

Sin embargo muchos de estos vehículos aún no cuentan con el implemento de seguridad, por lo cual la dependencia enfatizó que por el momento no será obligatorio, no obstante la medida fue tomada debido a lo peligroso que resulta esta práctica, ya que los autos convencionales no logran ver a estos diminutos vehículos.

El karting es una disciplina del automovilismo que se practica con karts sobre circuitos especiales y que ha sido popularizado a través del video juego Super Mario Kart; circular en karting por la vía pública está autorizado en Japón y esta actividad es tan solicitada que distintos paquetes turísticos incluyen giras por la ciudad al estilo Mario Kart, principalmente en Tokio.

Circulan por la red videos que muestran lo peligroso pero también lo divertido que puede ser convertirse en Mario Bros por un instante.

