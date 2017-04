Exagente de la DEA explica por qué el dinero de El Chapo no servirá para pagar el muro de Trump

A través de su cuenta personal de Twitter, el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, llamó a los ciudadanos estadounidenses a sumarse a su iniciativa de ley, la cual propone que el Gobierno de EE.UU. -encabezado por el presidente Donald Trump- decomise al otrora líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, así como a otros líderes del narcotráfico, alrededor de 14.000 millones de dólares para la edificación de la valla fronteriza, sin detallar costos de construcción o procesos de licitación.

“14.000 millones de dólares servirán de mucho para construir un muro que mantenga a los estadounidenses seguros y que impida el flujo ilegal de drogas, armas e individuos cruzando la frontera sur”, aseguró Cruz al presentar su iniciativa legislativa conocida como ‘Ley Chapo’.

En entrevista con RT en Español, Phil Jordan, exagente de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés), asegura que “en Washington no saben de lo que hablan, cuando piensan que El Chapo colaborará con dinero proveniente del tráfico de drogas para la construcción de un muro absurdo”. Y agrega: “Si EE.UU. quiere ocupar el dinero de El Chapo o de cualquier otro narcotraficante como Rafael Caro Quintero o Ernesto Fonseca Carrillo, no se los van a entregar, simplemente porque hay autoridades corrompidas en ambos lados de la frontera que, durante muchos años, se beneficiaron de las actividades del Cártel de Sinaloa, ¿o acaso ya lo olvidaron? Ellos pueden hablar en cualquier momento”.

Jordan afirma que “el dinero que se les incauta a los cárteles de la droga se destina a las agencias locales de la Policía, es decir, ese dinero no se va a usar o los condados no van a querer aportarlo para la construcción -insisto- de un muro absurdo”. Y cuenta: “Mientras exista demanda de drogas en EE.UU., El Chapo o cualquier ‘narco’ seguirán traficando droga a este país, ¿acaso Washington no sabe que hay aviones que transportan droga por arriba de ese muro? ¡Y no solo proveniente de México!, yo recuerdo que también de China y Europa, sobre todo opio, con lo que se fabrican drogas sintéticas como las anfetaminas y metanfetaminas”, finaliza.

Imagen ilustrativaConozca uno de los ‘narcolaboratorios’ más grandes del Cártel de Sinaloa

Desde su etapa como candidato a la presidencia de EE.UU., Donald Trump propuso la construcción del muro, asegurando que “cuando México envía a su gente, no manda a los mejores. Envían gente que tiene muchos problemas”, dijo. Según Trump, los inmigrantes mexicanos “traen droga, crimen, son violadores y, supongo, algunos son buenas personas”.

El rechazo del Gobierno mexicano ante la construcción de la barda que divide ambas naciones ha sido reiterado en diversos foros internacionales por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, durante los primeros 100 días de la Administración Trump. Ante esta negativa, el presidente de EE.UU. ha dicho que levantará el muro con recursos estadounidenses, y que de alguna forma, México lo pagará más adelante.

Para que el senador Ted Cruz y el presidente Donald Trump puedan cumplir con una de las promesas de campaña del Partido Republicano, el Congreso de EE.UU. tendrá que aprobarle a Trump dichos recursos millonarios, lo cual -dada la poca popularidad del presidente- no tiene de ninguna forma asegurado.

