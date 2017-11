“Estrella fugaz” ilumina el cielo de Londres instantes antes del paso de un avión

Un misterioso objeto volador no identificado atravesó este domingo el espacio aéreo del aeropuerto Heathrow en Londres. El momento fue captado por las cámaras del portal de aviación Airlive que transmiten imágenes en vivo desde la instalación aeroportuaria británica. Desde la web calificaron al objeto como “estrella fugaz”.

“¡Miren esta increíble estrella fugaz que nuestra cámara acaba de captar en el cielo del aeropuerto de Heathrow!”, rezaba la publicación del video divulgado este 19 de noviembre en la cuenta de Twitter del portal.

Sin embargo, algunos usuarios de la red social que comentaron la publicación afirmaron que podría tratarse de un meteorito.

La grabación muestra cómo un objeto brillante de origen desconocido cae desde el cielo en dirección a la Tierra y desaparece en el aire. Pocos instantes después, un avión atraviesa el espacio aéreo por ese mismo lugar.

Look at that amazing shooting star our cam just caught in the sky of @HeathrowAirport !!! Watch 24/7 and catch yours on https://t.co/GUPIKKScza 🌠 pic.twitter.com/4Z6rGbpkQX

— AIRLIVE (@airlivenet) 19 de noviembre de 2017