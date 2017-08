Escribe Obama tercer tuit más popular

Un mensaje del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, tras los violentos disturbios en una manifestación de supremacistas en Charlottesville, se convirtió en el tercero más popular en la historia de la red social Twitter.

“No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…”, es decir, “Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, sus antecedentes o su religión”.

El mensaje de Obama también generó más de 37 mil respuestas, con comentarios positivos y negativos.

Una mujer de 32 años murió y otras 19 personas resultaron heridas al ser embestidas por un vehículo el sábado en Charlottesville, Virginia, al este de Estados Unidos, en medio de enfrentamientos entre supremacistas blancos y manifestantes antirracistas.

Tras una tibia reacción el sábado, el presidente Donald Trump condenó enérgicamente lo ocurrido este lunes, señalando que “el racismo es el mal”.

Obama tuiteó más citas de Mandela el domingo, añadiendo que, si la gente puede aprender a odiar, también puede aprender a amar.

Hasta ahora, el mensaje más viral es el de la cantante Ariana Grande luego de un mortal ataque en un concierto suyo en Manchester.

Su tuit destronó a la foto enviada por la actriz Ellen DeGeneres en la gala de los premios Óscar en 2014.

Fuente: Excélsior