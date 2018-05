‘Eres lo que dices’: Así responde Al-Asad a insultos de Trump

El presidente de Siria, Bashar al-Asad, asegura serle indiferentes los insultos de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien le llamó ‘animal’.

“Creo que existe un principio conocido, según el cual, eres lo que dices”, ha señalado el mandatario sirio en una entrevista concedida en exclusiva a la cadena rusa de noticias RT, partes de la cual han sido publicadas este miércoles —mañana se emitirá la versión completa—.

Al-Asad ha respondido así a una pregunta que se le ha hecho acerca de los comentarios realizados por Trump en abril pasado, cuando le puso el apodo de “animal” al presidente sirio y le culpó, sin ofrecer prueba alguna, de perpetrar un ataque químico en la ciudad de Duma, en la región de Guta Oriental.

Tras la pregunta, el mandatario sirio declina emplear un apodo similar para el inquilino de la Casa Blanca y recalca: “yo no empleo ese tipo de lenguaje. Es su lenguaje y lo representa a él”.

Las declaraciones de Trump, ha apostillado Al-Asad, no me importan nada y no me afectan en absoluto, pues, según enfatiza el presidente sirio, a uno “le afecta la gente en la que confía, la gente equilibrada, considerada, moral y ética, ya sea algo positivo o negativo”, ha subrayado.

Trump usó como pretexto las acusaciones sobre el ataque químico en Duma para lanzar bombardeos coordinados con Francia y el Reino Unido contra el territorio sirio, sin contar con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) y antes de que los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) iniciaran sus trabajos in situ para reunir pruebas acerca del presunto asalto químico.

Asimismo, en otra parte de sus declaraciones el presidente sirio ha aludido, además, a la posición de su Gobierno respecto a la situación en su país. Al respecto, ha asegurado que les concederá a los llamados ‘rebeldes’ un paso seguro para que puedan dirigirse a Idlib (noroeste) y ha insistido en la retirada de las fuerzas estadounidenses del norte de Siria, entre otras cuestiones.

