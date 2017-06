Entran en vigor medidas antimigratorias de Trump

Los nuevos lineamientos para solicitantes de visa de seis naciones musulmanas y para todos los refugiados, que les exigen contar con un vínculo familiar “cercano” o de negocios con Estados Unidos, entraron en vigencia el jueves, informó la Agencia AP.

La Corte Suprema restableció parcialmente el decreto del presidente Donald Trump que había sido ampliamente criticado por considerárselo como una prohibición a la admisión de musulmanes.

Las visas que ya han sido aprobadas no serán revocadas, pero instrucciones emitidas por el Departamento de Estado dicen que los nuevos solicitantes de Siria, Sudán, Somalia, Libia, Irán y Yemen deben demostrar una relación con un padre, un cónyuge, niño, hijo o hija adulto, yerno, nuera o hermano que ya esté en Estados Unidos para ser elegibles.

Los mismos requerimientos, con algunas excepciones, aplican para quienes pudieran ser acogidos como refugiados que provengan de todas las naciones que aún están esperando ser admitidos en Estados Unidos.

Los abuelos, nietos, tíos, tías, sobrinos, sobrinas, cuñados, cuñadas, prometidos u otros miembros de la familia ampliada no son considerados como relaciones cercanas, según los lineamientos que fueron emitidos en un cablegrama que fue enviado a todas las embajadas y consulados estadounidenses. Las nuevas directrices entraron en vigor a las 8 hora del este (1200 GMT), de acuerdo al cablegrama que fue obtenido por The Associated Press.

En cuanto a los vínculos comerciales o profesionales, el Departamento de Estado dijo que una relación legítima debe ser “formal, documentada y formada en el curso ordinario antes que con el propósito de evadir” la prohibición. Periodistas, estudiantes, trabajadores o profesores que tienen invitaciones o contratos de empleo válidos en Estados Unidos estarían eximidos de la prohibición. La exención no se aplica a los que buscan una relación con una empresa o institución educativa estadounidense con el solo propósito de evadir las normas, dice el cable. Una reserva de hotel o contrato de alquiler de auto, aunque sean prepagos, no cuentan para la exención, añade.

Los funcionarios consulares pueden otorgar exenciones a solicitantes de las seis naciones si han “establecido previamente contactos significativos con Estados Unidos”, “obligaciones de negocios o profesionales”; si se trata de un bebé, hijo adoptivo o necesitado de atención médica urgente; si realizan un viaje de negocios para una organización internacional reconocida o el gobierno de Estados Unidos o si se trata de un residente legal en Canadá, dice el cable.

En tanto, la aerolínea Emirates, la más grande del Medio Oriente, dijo que sus vuelos a Estados Unidos operan normalmente.