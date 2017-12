El presidente peruano Kuczynski admite haber asesorado un proyecto de Odebrecht

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, ha reconocido haber sido asesor en un proyecto de Odebrecht. El mandatario anteriormente había negado ante los medios cualquier vínculo con esa compañía, envuelta en un escándalo de corrupción en al menos 11 países.

Me ganaba la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional

“He sido banquero en Nueva York”, explica el presidente de 79 años en entrevista con Radio Programas del Perú. “Entonces, a veces era contratado. Fui contratado para H2Olmos, un proyecto de riego”, agregó.

H2Olmos S.A. se formó en 2009 para construir y operar un importante proyecto en el norte de Perú que involucra la excavación de un túnel de 20 kilómetros a través de los Andes para transportar agua destinada a la irrigación de campos agrícolas. Odebrecht es propietaria de esa firma.

Al respecto, el exbanquero de Wall Street afirma que cuando asesoró a H2Olmos no ostentaba un cargo público. “Yo no era ministro, sino un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional”, acotó. Su partido, Peruanos Por el Kambio (PPK), por su parte, niega haber sido consciente de cualquier donación proveniente de la constructora.

El actual presidente fue parte del gabinete del exmandatario Alejandro Toledo, acusado de aceptar sobornos por unos 20 millones de dólares de parte de Odebrecht durante su mandato (2001-2006). No obstante, Kuczynski no ha sido incluido como sospechoso en la investigación.

Fuente: RT Noticias